Валеева Назия
Место рожденияд.Бик-Утеево Буинского р-на
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валеев Рашад
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валеев Рашад
Смерть
Неизвестно