Валеева Назия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеева Назия

Место рождения

д.Бик-Утеево Буинского р-на

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Рашад

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Рашад

Смерть
Неизвестно

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