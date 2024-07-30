Соловьёва Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьёв Андрей
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Соловьёв Андрей
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Соловьёв Андрей
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Соловьева Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Соловьёв Андрей
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Соловьёва Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Соловьёв Андрей
Смерть
Неизвестно