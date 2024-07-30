Соловьёва Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Андрей

Рождение ребёнка
1908

Сын: Соловьев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Соловьёв Андрей

Рождение ребёнка
1909

Сын: Соловьёв Иван Андреевич

Отец ребёнка: Соловьёв Андрей

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Соловьева Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Соловьёв Андрей

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Соловьёва Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Соловьёв Андрей

Смерть
Неизвестно

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