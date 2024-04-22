Авдотья Сергеева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Дарья Лаврентьева (Вна)
Отец ребёнка: Лаврентий Артемьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Кандратей Лаврентьев (Ич)
Отец ребёнка: Лаврентий Артемьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Лаврентий Артемьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Фома Лаврентьев (Ич)
Отец ребёнка: Лаврентий Артемьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Евдокея Лаврентьева (Вна)
Отец ребёнка: Лаврентий Артемьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно