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Авдотья Сергеева (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Чурилин Сергей Козьмин (Ич)

Мать: Варвара Ефремова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Дарья Лаврентьева (Вна)

Отец ребёнка: Лаврентий Артемьев (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Кандратей Лаврентьев (Ич)

Отец ребёнка: Лаврентий Артемьев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Григорий Лаврентьев (Ич)

Отец ребёнка: Лаврентий Артемьев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Фома Лаврентьев (Ич)

Отец ребёнка: Лаврентий Артемьев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Евдокея Лаврентьева (Вна)

Отец ребёнка: Лаврентий Артемьев (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Артемьев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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