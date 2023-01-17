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Константинов Леонид Александрович

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

10.06.1938

Дата смерти

07.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1938

Отец: Константинов Александр Николаевич

Мать: Константипнова Мария Антоновна

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
1961

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Сын: Константинов Александр Леонидович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Павлоград, Дніпропетровська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.10.1993
Павлоград, Дніпропетровська область
Похороны
Неизвестно
Павлоград, Дніпропетровська область
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