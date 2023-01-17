Константинов Леонид Александрович
Место рождения
Дата рождения10.06.1938
Дата смерти07.10.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1938
Бракосочетание
1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962
Сын: Константинов Александр Леонидович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.10.1993
Похороны
Неизвестно