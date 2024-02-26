Домна Якимова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Якимова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
20.08.1822 ст.

Муж: Василий Алимпиев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Николай Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Василий Алимпиев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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