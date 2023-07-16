Карамышев Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.06.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1923
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Карамышевым Михаилом, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Карамышев Ми... Показать все
Призыв на военную службу
16.03.1942
Карамышев Алексей Михайлович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, п. Каменка Дата и место призыва: 16.03.1942 Кир... Показать все
Смерть
Неизвестно