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Карамышев Алексей Михайлович

Место рождения

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

02.06.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

Около 1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1923

Отец: Карамышев Михаил Федорович

Мать: Карамышева Фёкла Александровна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Карамышевым Михаилом, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Карамышев Ми... Показать все
Призыв на военную службу
16.03.1942
Карамышев Алексей Михайлович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, п. Каменка Дата и место призыва: 16.03.1942 Кир... Показать все
Смерть
Неизвестно

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