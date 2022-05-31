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Кондрухов Валерий Николаевич

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Место рождения

Холмск, Холмский, Сахалинская область

Дата рождения

17.05.1954

Дата смерти

31.05.2022

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

TK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1954

Отец: Кондрухов Николай Васильевич

Мать: Кондрухова Надежда Михайловна

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Бракосочетание
20.08.1978

Жена: Кондрухова Ольга Павловна

Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
Рождение ребёнка
07.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрухова Ольга Павловна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
31.05.1983

Дочь: Kakbaeva Татьяна Валерьевна

Мать ребёнка: Кондрухова Ольга Павловна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
21.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрухова Ольга Павловна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Призыв на военную службу
Неизвестно
Смерть
31.05.2022
Невельск, Невельский, Сахалинская область
Похороны
08.06.2022
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Кладбищенский комплекс №3; Квартал №38; сектор №5, могила №61
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