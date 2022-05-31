Кондрухов Валерий Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.05.1954
Дата смерти31.05.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1954
Бракосочетание
20.08.1978
Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
Рождение ребёнка
07.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондрухова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
31.05.1983
Дочь: Kakbaeva Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: Кондрухова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
21.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондрухова Ольга Павловна
Призыв на военную службу
Неизвестно
Смерть
31.05.2022
Невельск, Невельский, Сахалинская область
Похороны
08.06.2022
Кладбищенский комплекс №3; Квартал №38; сектор №5, могила №61