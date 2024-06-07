Зайкова Федосия Федоровна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайкова Федосия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Зайков Василий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайков Онисифор Васильевич

Отец ребёнка: Зайков Василий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайков Василий Максимович

Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Зайкова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Зайков Василий Максимович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Зайков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Зайков Василий Максимович

Смерть
Неизвестно

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