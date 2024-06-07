Зайкова Федосия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайков Василий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайков Онисифор Васильевич
Отец ребёнка: Зайков Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Зайкова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Зайков Василий Максимович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Зайков Василий Максимович
Смерть
Неизвестно