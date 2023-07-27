Вадим Ильич ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 2006 и 2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
геолог?
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1964
Дочь: Волкова Лариса Вадимовна
Мать ребёнка: Радовенчик Валентина Степановна
Смерть
Между 2006 и 2011