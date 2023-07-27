Вадим Ильич ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вадим Ильич ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 2006 и 2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радовенчик Валентина Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
геолог?
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.07.1964

Дочь: Волкова Лариса Вадимовна

Мать ребёнка: Радовенчик Валентина Степановна

Смерть
Между 2006 и 2011
Москва, город федерального значения Москва

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