Корнюшкин Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнюшкин Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнюшкин Николай Тихонович

Мать ребёнка: Корнюшкина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнюшкина Вера Тихоновна

Мать ребёнка: Корнюшкина Мария

Рождение ребёнка
13.03.1955

Дочь: Сафонова Галина Тихоновна

Мать ребёнка: Корнюшкина Мария

Смерть
Неизвестно

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