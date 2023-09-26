Дубских (Васькова) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1955
Отец: Васьков Павел Федорович
Рождение ребёнка
29.12.1972
Сын: Дубских Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Дубских Владимир Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1974
Дочь: Аксенова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Дубских Владимир Иванович
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область