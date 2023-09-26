Дубских (Васькова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубских (Васькова) Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1955

Отец: Васьков Павел Федорович

Мать: Васькова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
29.12.1972

Сын: Дубских Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Дубских Владимир Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1974

Дочь: Аксенова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Дубских Владимир Иванович

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
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