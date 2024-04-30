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Плотников Алексей Михайлович

Место рождения

Балахна Нижегородской губернии

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Плотников Михайла Николаевич

Мать: Плотникова Елизавета Алексеевна

Плотниковы и Полтановы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Марья Николаевна

Плотниковы и Полтановы
Место жительства
Неизвестно
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1844

Сын: Плотников Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Плотникова Марья Николаевна

Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1848

Сын: Плотников Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Плотникова Марья Николаевна

Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1855

Сын: Плотников Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Плотникова Марья Николаевна

Плотниковы и Полтановы
Смерть
Неизвестно

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