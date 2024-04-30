Плотников Алексей Михайлович
Место рожденияБалахна Нижегородской губернии
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Плотниковы и Полтановы
Бракосочетание
Неизвестно
Плотниковы и Полтановы
Место жительства
Неизвестно
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1844
Сын: Плотников Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Плотникова Марья Николаевна
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1848
Сын: Плотников Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Плотникова Марья Николаевна
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1855
Сын: Плотников Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Плотникова Марья Николаевна
Плотниковы и Полтановы
Смерть
Неизвестно