Балдыкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Балдыкина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Балдыкина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Балдыкина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балдыкина Ирина