Балдыкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдыкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Балдыкина Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Балдыкина Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Балдыкина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балдыкина Ирина

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