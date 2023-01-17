Чугунов Митрофан Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.09.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чугунов Пётр Корнеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Шепелева Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Чугунова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
04.12.1918
Сын: Чугунов Михаил Митрофанович
Мать ребёнка: Чугунова Екатерина Михайловна
Аладьино, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1925
Сын: Чугунов Александр Митрофанович
Мать ребёнка: Чугунова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Чугунов Пётр Митрофанович
Мать ребёнка: Чугунова Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1941