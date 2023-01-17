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Чугунов Митрофан Петрович

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Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чугунов Пётр Корнеевич

Мать: не указана

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Шепелева Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Чугунова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
04.12.1918

Сын: Чугунов Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: Чугунова Екатерина Михайловна

Аладьино, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Чугунов Александр Митрофанович

Мать ребёнка: Чугунова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Чугунов Пётр Митрофанович

Мать ребёнка: Чугунова Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугунова Екатерина Михайловна

Смерть
08.09.1941
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