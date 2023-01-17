Ломако Пётр Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломако Пётр Фадеевич

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Место рождения

Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

12.07.1904

Дата смерти

27.05.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1904
Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
27.05.1990
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1990
Москва, город федерального значения Москва
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