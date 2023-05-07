Власик Мария Леоньтиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власик Мария Леоньтиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Власик Ганна

Отец ребёнка: Власик Адам Васильевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Власик Анастасия

Отец ребёнка: Власик Адам Васильевич

Рождение ребёнка
20.11.1929

Сын: Власюк Иван Адамович

Отец ребёнка: Власик Адам Васильевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Власик Татьяна

Отец ребёнка: Власик Адам Васильевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Власик Степан

Отец ребёнка: Власик Адам Васильевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Власик Владимир

Отец ребёнка: Власик Адам Васильевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Власик Ольга

Отец ребёнка: Власик Адам Васильевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Власик Евгения

Отец ребёнка: Власик Адам Васильевич

Смерть
Неизвестно
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