Власик Мария Леоньтиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Власик Ганна
Отец ребёнка: Власик Адам Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Власик Анастасия
Отец ребёнка: Власик Адам Васильевич
Рождение ребёнка
20.11.1929
Сын: Власюк Иван Адамович
Отец ребёнка: Власик Адам Васильевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Власик Татьяна
Отец ребёнка: Власик Адам Васильевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Власик Степан
Отец ребёнка: Власик Адам Васильевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Власик Владимир
Отец ребёнка: Власик Адам Васильевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Власик Ольга
Отец ребёнка: Власик Адам Васильевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Власик Евгения
Отец ребёнка: Власик Адам Васильевич
Смерть
Неизвестно