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Половинкин Яков

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Место рождения

Шацкий уезд, Ямбирно

Дата рождения

18.10.1904

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1904

Отец: Половинкин Михаил

Мать: Матрона

Шацкий уезд, Ямбирно
Крещение
19.10.1904
Шацкий уезд, д. Ямбирно
Godparents:крестьянин Георгий Стефанов Сельдемиров и девица Матрона Михайлова Половинкина
Рождение ребёнка
31.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Половинкина Мария

Рождение ребёнка
1938

Сын: Половинкин Алексей

Мать ребёнка: Половинкина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половинкин Валентин

Мать ребёнка: Половинкина Мария

Смерть
Около 1941
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