Половинкин Яков
Место рожденияШацкий уезд, Ямбирно
Дата рождения18.10.1904
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1904
Отец: Половинкин Михаил
Мать: Матрона
Шацкий уезд, Ямбирно
Крещение
19.10.1904
Шацкий уезд, д. Ямбирно
Godparents:крестьянин Георгий Стефанов Сельдемиров и девица Матрона Михайлова Половинкина
Рождение ребёнка
31.08.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Половинкина Мария
Рождение ребёнка
1938
Сын: Половинкин Алексей
Мать ребёнка: Половинкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинкин Валентин
Мать ребёнка: Половинкина Мария
Смерть
Около 1941