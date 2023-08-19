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Шиварёв Леонард Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Шиварёв Василий Павлович

Мать: Иванова (Иванова) Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 27.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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