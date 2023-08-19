Шиварёв Леонард Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 27.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно