Лановенко (Сокальская) Надежда Аркадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лановенко (Сокальская) Надежда Аркадиевна

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Место рождения

Житомир, Житомирська область

Дата рождения

17.10.1931

Дата смерти

03.12.2002

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1931

Отец: Сокальский Артемий

Мать: Сокальская Мария

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
06.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лановенко Сергей Йосифович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лановенко Сергей Йосифович

Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лановенко Сергей Йосифович

Житомир, Житомирська область
Смерть
03.12.2002
Киев, Киевский уезд
Похороны
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
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