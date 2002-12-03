Лановенко (Сокальская) Надежда Аркадиевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1931
Дата смерти03.12.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1931
Отец: Сокальский Артемий
Мать: Сокальская Мария
Рождение ребёнка
06.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лановенко Сергей Йосифович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лановенко Сергей Йосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.2002
Похороны
Неизвестно