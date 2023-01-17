Бушмина Акулина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Бушмин Егор
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Бушмин Егор
Рождение ребёнка
09.12.1912
Сын: Бушмин Павел
Отец ребёнка: Бушмин Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бушмин Егор
Смерть
Неизвестно