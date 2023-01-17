Бушмина Акулина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмина Акулина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Бушмин Егор

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Бушмин Егор

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.12.1912

Сын: Бушмин Павел

Отец ребёнка: Бушмин Егор

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушмин Егор

Смерть
Неизвестно
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
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