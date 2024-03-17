Таштамышева Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таштамышева Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1978

Отец: Сатлаев Алексеев Антонович

Мать: Сатлаева Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сумачакова Карина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сумачакова Карина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таштамышев Валентин Николаевич

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