Таштамышева Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1978
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1978
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сумачакова Карина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сумачакова Карина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таштамышев Валентин Николаевич