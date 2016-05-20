Thurston (Dustin) Donna Lee — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиThurston (Dustin) Donna Lee

Thurston (Dustin) Donna Lee

avatar

Место рождения

USA

Дата рождения

Около 1948

Дата смерти

Около 2004

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Около 1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

USA
Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Thurston George Edwin

Boston
Бракосочетание
Около 1964

Муж: Thurston George Edwin

Рождение ребёнка
11.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Thurston George Edwin

Boston
Рождение ребёнка
Около ?.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Thurston George Edwin

Boston
Рождение ребёнка
08.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Thurston George Edwin

Boston
Рождение ребёнка
14.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Thurston George Edwin

Boston MA
Смерть
Около 2004
New York
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close