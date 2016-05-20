Thurston (Dustin) Donna Lee
Место рожденияUSA
Дата рожденияОколо 1948
Дата смертиОколо 2004
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1948
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
USA
Рождение ребёнка
Около 1964
Boston
Бракосочетание
Около 1964
Рождение ребёнка
11.07.1966
Boston
Рождение ребёнка
Около ?.04.1967
Boston
Рождение ребёнка
08.06.1969
Boston
Рождение ребёнка
14.08.1970
Boston MA
Смерть
Около 2004
New York