Душечкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душечкин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1959

Отец: Душечкин Михаил

Мать: Душечкина Александра

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
Смерть
Неизвестно
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