Душечкин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1959
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1959
Отец: Душечкин Михаил
Мать: Душечкина Александра
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
Смерть
Неизвестно