Королькова (Сафронова) Клавдия Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1931
Дата смерти12.09.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1961
Сын: Корольков Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Корольков Анатолий Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.09.1995
Балашиха, Балашиха, Московская область