Королькова (Сафронова) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролькова (Сафронова) Клавдия Николаевна

Королькова (Сафронова) Клавдия Николаевна

avatar

Место рождения

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

01.04.1931

Дата смерти

12.09.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корольков Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.12.1961

Сын: Корольков Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Корольков Анатолий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.09.1995
Балашиха, Балашиха, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.