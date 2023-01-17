Белякова (Медведева) Агафья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Медведева) Агафья Афанасьева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.02.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1815

Отец: Медведев Афанасий Алексеев

Мать: Медведева Домна

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
05.02.1815
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Родион Федотов Живодеров, Акилина Слепова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1833

Муж: Беляков Иван Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители со стороны жениха: Онаго ж Села казенные крестьяне Иван Гаврилов Беляков, Гаврила Степанов Медьведев, Иван Иванов Беляков. Со стороны невесты: Матфей Васильев Медьведев, Степан Ефимов Немно... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1836

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Беляков Иван Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Михаил Иванов

Отец ребёнка: Беляков Иван Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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