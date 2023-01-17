Белякова (Медведева) Агафья Афанасьева
Место рождения
Дата рождения02.02.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1815
Отец: Медведев Афанасий Алексеев
Мать: Медведева Домна
Крещение
05.02.1815
воспреемники: Родион Федотов Живодеров, Акилина Слепова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1833
поручители со стороны жениха: Онаго ж Села казенные крестьяне Иван Гаврилов Беляков, Гаврила Степанов Медьведев, Иван Иванов Беляков. Со стороны невесты: Матфей Васильев Медьведев, Степан Ефимов Немно... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1836
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Беляков Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляков Иван Гаврилов
Смерть
Неизвестно