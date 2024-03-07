Авдотья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ??? Тарасъ Васильев

Место жительства
Неизвестно
Выгодово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Меркуриева) Дарья Тарасова

Отец ребёнка: ??? Тарасъ Васильев

Рождение ребёнка
1848

Сын: ??? Василей Тарасов

Отец ребёнка: ??? Тарасъ Васильев

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марья Тарасова

Отец ребёнка: ??? Тарасъ Васильев

Смерть
Неизвестно

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