Авдотья Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ??? Тарасъ Васильев
Место жительства
Неизвестно
Выгодово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Меркуриева) Дарья Тарасова
Отец ребёнка: ??? Тарасъ Васильев
Рождение ребёнка
1848
Сын: ??? Василей Тарасов
Отец ребёнка: ??? Тарасъ Васильев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья Тарасова
Отец ребёнка: ??? Тарасъ Васильев
Смерть
Неизвестно