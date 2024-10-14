Даценко Андрей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.03.2011
Сын: Даценко Виталий Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.07.2014
Дочь: Даценко Мария Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности