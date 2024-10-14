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Даценко Андрей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1977

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1977

Отец: Даценко Борис Николаевич

Мать: Даценко (Мартынова) Варвара Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.03.2011

Сын: Даценко Виталий Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.2014

Дочь: Даценко Мария Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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