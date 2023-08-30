Мамонтова (Нечетайленко) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1907
Дата смерти13.08.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1907
Мать: Нечетайленко Пилагея
Рождение ребёнка
05.03.1933
Сын: Мамонтов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Мамонтов Павел Федорович
Рождение ребёнка
14.08.1934
Дочь: Мамонтова Тамара Павловна
Рождение ребёнка
24.07.1937
Отец ребёнка: Мамонтов Павел Федорович
Смерть
13.08.1989