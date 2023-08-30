Мамонтова (Нечетайленко) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонтова (Нечетайленко) Елизавета Михайловна

Мамонтова (Нечетайленко) Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1907

Дата смерти

13.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1907

Отец: не указан

Мать: Нечетайленко Пилагея

Рождение ребёнка
05.03.1933

Сын: Мамонтов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Мамонтов Павел Федорович

Рождение ребёнка
14.08.1934

Дочь: Мамонтова Тамара Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.07.1937

Сын: Мамонтов Федор Павлович

Отец ребёнка: Мамонтов Павел Федорович

Смерть
13.08.1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close