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Ерошенко Григорий Максимович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.01.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1890 г.р.

Мать

До 1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1923

Отец: Ерошенко Максим

Мать: Ерошенко Агафия Сер.

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 28.06.1941 по 03.01.1944
Род войск: Пехота Воинское звание: Старший сержант Призван 28.06.1941 года Илекским РВК. В звании старшего сержанта служил в 566 стрелковом полку 153 стрелковой дивизии. Попал в эвакуационный госпит... Показать все
Смерть
Неизвестно
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