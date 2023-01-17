Ерошенко Григорий Максимович
Место рождения
Дата рождения09.01.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1923
Отец: Ерошенко Максим
Мать: Ерошенко Агафия Сер.
Военная служба
С 28.06.1941 по 03.01.1944
Род войск: Пехота Воинское звание: Старший сержант Призван 28.06.1941 года Илекским РВК. В звании старшего сержанта служил в 566 стрелковом полку 153 стрелковой дивизии. Попал в эвакуационный госпит... Показать все
Смерть
Неизвестно