Кожемякина (Прибыльнова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемякина (Прибыльнова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Дата смерти

05.10.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
05.10.2021
Причина смерти: Пневмония
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