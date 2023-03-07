Голубева (Голубева) Татьяна Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1911
Дата смерти19.01.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1911
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Крещение
18.01.1911
Священник Никандр Стрельцов. Дьякон Павел Бутаев. Голубев Афанасий Алексеевич. Отец. Православный. Состоящий во 2 очереди казак Чесноковского посёлка Голубева Ольга Алексеевна. Мать. Православная Смол... Показать все
Смерть
19.01.1911
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Похороны
20.01.1911
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911