Голубева (Голубева) Татьяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Голубева) Татьяна Афанасьевна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

18.01.1911

Дата смерти

19.01.1911

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1911

Отец: Голубев Афанасий Алексеевич

Мать: Голубева Елена (Ольга) Алексеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Крещение
18.01.1911
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Никандр Стрельцов. Дьякон Павел Бутаев. Голубев Афанасий Алексеевич. Отец. Православный. Состоящий во 2 очереди казак Чесноковского посёлка Голубева Ольга Алексеевна. Мать. Православная Смол... Показать все
Смерть
19.01.1911
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Похороны
20.01.1911
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
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