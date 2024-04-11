Анахова Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.08.1910
Дата смерти04.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1910
Рождение ребёнка
05.03.1934
Отец ребёнка: Шпехт Сергей Федорович
Рождение ребёнка
24.07.1936
Отец ребёнка: Шпехт Сергей Федорович
Рождение ребёнка
02.10.1939
Дочь: Шпехт Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Шпехт Сергей Федорович
Рождение ребёнка
05.07.1940
Отец ребёнка: Шпехт Сергей Федорович
Смерть
04.11.1986