Анахова Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анахова Надежда Васильевна

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Место рождения

Кимовск, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

22.08.1910

Дата смерти

04.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1910

Отец: Анахов Василий Андреевич

Мать: Анахов (Титова) Наталья Ивановна

Кимовск, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.03.1934

Сын: Шпехт Спартак Сергеевич

Отец ребёнка: Шпехт Сергей Федорович

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.07.1936

Сын: Шпехт Игорь Сергеевич

Отец ребёнка: Шпехт Сергей Федорович

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.10.1939

Дочь: Шпехт Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Шпехт Сергей Федорович

Рождение ребёнка
05.07.1940

Сын: Шпехт Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Шпехт Сергей Федорович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
04.11.1986
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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