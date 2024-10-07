Дектева Ульяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Дектев Яков Максимилианович
Отец ребёнка: Дектев Максимилиан Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Дектева) Анна Максимилиановна
Отец ребёнка: Дектев Максимилиан Иванович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Дектева) Таисия Максимилиановна
Отец ребёнка: Дектев Максимилиан Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Дектев Александр Максимилианович
Отец ребёнка: Дектев Максимилиан Иванович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Дектев Иван Максимилианович
Отец ребёнка: Дектев Максимилиан Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Дектева) Елизавета Максимилиановна
Отец ребёнка: Дектев Максимилиан Иванович
Смерть
Неизвестно