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Дектева Ульяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дектев Максимилиан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Дектев Яков Максимилианович

Отец ребёнка: Дектев Максимилиан Иванович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Дектева) Анна Максимилиановна

Отец ребёнка: Дектев Максимилиан Иванович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Дектева) Таисия Максимилиановна

Отец ребёнка: Дектев Максимилиан Иванович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Дектев Александр Максимилианович

Отец ребёнка: Дектев Максимилиан Иванович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Дектев Иван Максимилианович

Отец ребёнка: Дектев Максимилиан Иванович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Дектева) Елизавета Максимилиановна

Отец ребёнка: Дектев Максимилиан Иванович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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