Анохин Василий Андреевич 1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анохин Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Анохин Андрей Иванович

Мать: Анохина Пелагея Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анохина Августа Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1947

Дочь: Руденко Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Анохина Августа Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1952

Дочь: Петрякова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Анохина Августа Ивановна

Смерть
Неизвестно

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