Анохин Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Анохин Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анохина Августа Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1947
Дочь: Руденко Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Анохина Августа Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1952
Дочь: Петрякова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Анохина Августа Ивановна
Смерть
Неизвестно