Гончаров Иван Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1787
Сын: Гончаров Григорий Иванович
Мать ребёнка: Гончарова Мавра Егоровна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Гончарова Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Гончарова Мавра Егоровна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Гончарова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Гончарова Мавра Егоровна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Гончарова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Гончарова Мавра Егоровна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Гончарова Мавра Егоровна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Гончаров Алексей Иванович
Мать ребёнка: Гончарова Мавра Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гончарова Мавра Егоровна
Смерть
После 1834