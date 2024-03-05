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Гончаров Иван Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Гончаров Борис Васильевич

Мать: Гончарова Параскева Афонасьевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Гончаров Григорий Иванович

Мать ребёнка: Гончарова Мавра Егоровна

Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Гончарова Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Гончарова Мавра Егоровна

Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Гончарова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Гончарова Мавра Егоровна

Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Гончарова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Гончарова Мавра Егоровна

Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Гончаров Данила Иванович

Мать ребёнка: Гончарова Мавра Егоровна

Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802

Сын: Гончаров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Гончарова Мавра Егоровна

Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Мавра Егоровна

Смерть
После 1834
Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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