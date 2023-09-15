Ефремов (Желнина) Евдакия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Деветьярова Ксения Анилова
Отец ребёнка: Деветьяров Анила Климонтов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Деветьярова Домника Анилова
Отец ребёнка: Деветьяров Анила Климонтов
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Деветьяров Дмитрий Анилов
Отец ребёнка: Деветьяров Анила Климонтов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Деветьяров Тимофей Анилов
Отец ребёнка: Деветьяров Анила Климонтов
Смерть
Неизвестно