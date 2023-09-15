Ефремов (Желнина) Евдакия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов (Желнина) Евдакия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деветьяров Анила Климонтов

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Деветьярова Ксения Анилова

Отец ребёнка: Деветьяров Анила Климонтов

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Деветьярова Домника Анилова

Отец ребёнка: Деветьяров Анила Климонтов

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Деветьяров Дмитрий Анилов

Отец ребёнка: Деветьяров Анила Климонтов

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Деветьяров Тимофей Анилов

Отец ребёнка: Деветьяров Анила Климонтов

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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