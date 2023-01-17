Акилина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Соломонида Семеновна
Отец ребёнка: Семен Никитич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Поликарп Семенович
Отец ребёнка: Семен Никитич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Григорий Семенович
Отец ребёнка: Семен Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Никитич
Смерть
Неизвестно