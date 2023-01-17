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Акилина Семеновна

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Соломонида Семеновна

Отец ребёнка: Семен Никитич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Поликарп Семенович

Отец ребёнка: Семен Никитич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Григорий Семенович

Отец ребёнка: Семен Никитич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Никитич

Смерть
Неизвестно
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