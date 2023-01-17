Тонкушин Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТонкушин Дмитрий Петрович

Тонкушин Дмитрий Петрович

avatar

Место рождения

Ялунинское, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

29.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Тонкушин Пётр

Мать: не указана

Ялунинское, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Тонкушин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Тонкушина Фёкла Никифоровна

Ялунинское, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.12.1934

Сын: Тонкушин Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Тонкушина Фёкла Никифоровна

Ялунинское, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тонкушина Фёкла Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Ялунинское, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
29.10.1943
Место захоронения: Украинская ССР, Кировоградская обл., Петровский р-н, п. Лелековский-1 (ныне п. Краснополье) Причина выбытия: множественные осколочные ранения всего тела
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close