Тонкушин Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти29.10.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Тонкушин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Тонкушина Фёкла Никифоровна
Рождение ребёнка
15.12.1934
Мать ребёнка: Тонкушина Фёкла Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.10.1943
Место захоронения: Украинская ССР, Кировоградская обл., Петровский р-н, п. Лелековский-1 (ныне п. Краснополье) Причина выбытия: множественные осколочные ранения всего тела