Петр Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Нестерович

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Место рождения

Тверская губ, Кашинский уезд, деревня Хотеево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверская губ, Кашинский уезд, деревня Хотеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия Петровна

Мать ребёнка: Агрофена Кузьминична

Тверская губ, Кашинский уезд, деревня Хотеево
Смерть
Неизвестно
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