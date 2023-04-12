Петр Нестерович
Место рожденияТверская губ, Кашинский уезд, деревня Хотеево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тверская губ, Кашинский уезд, деревня Хотеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия Петровна
Мать ребёнка: Агрофена Кузьминична
Тверская губ, Кашинский уезд, деревня Хотеево
Смерть
Неизвестно