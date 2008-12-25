Сирач (Гринченко) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сирач (Гринченко) Валентина

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Место рождения

г. Таганрог Ростовской области.

Дата рождения

17.02.1938

Дата смерти

25.12.2008

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1938

Отец: Гринченко Владимир

Мать: Гринченко (Усикова) Зоя

Рождение ребёнка
10.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сирач Евгений

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
10.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сирач Евгений

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
07.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сирач Евгений

Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
25.12.2008
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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