Сирач (Гринченко) Валентина
Место рожденияг. Таганрог Ростовской области.
Дата рождения17.02.1938
Дата смерти25.12.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1938
Отец: Гринченко Владимир
Мать: Гринченко (Усикова) Зоя
Рождение ребёнка
10.08.1959
Рождение ребёнка
10.01.1964
Рождение ребёнка
07.01.1972
Смерть
25.12.2008
Похороны
Неизвестно