Бобков Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1907
Сын: Бобков Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1914
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1917
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.?.1924
Дочь: Куненкова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно