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Бобков Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1907

Сын: Бобков Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1914

Сын: Бобков Петр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1917

Сын: Бобков Федор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.?.1924

Дочь: Куненкова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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