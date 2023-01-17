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Малятов Владимир Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1948

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1948

Отец: Семен

Мать: Мария

Рождение ребёнка
15.09.1971

Дочь: Малятова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Неклюдова Татьяна Николаевна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малятов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Неклюдова Татьяна Николаевна

Смерть
2011
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