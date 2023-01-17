Малятов Владимир Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1948
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1971
Дочь: Малятова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Неклюдова Татьяна Николаевна
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малятов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Неклюдова Татьяна Николаевна
Смерть
2011