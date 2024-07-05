Агриппина Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Агриппина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1896 г.р.
1902 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломтев Иван

Рождение ребёнка
05.08.1896

Дочь: (Ломтева) Наталия

Отец ребёнка: Ломтев Иван

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
24.07.1902

Сын: Ломтев Василий

Отец ребёнка: Ломтев Иван

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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