Погудин Михаил Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.08.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.2011
Дочь: Погудина Аксиния Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.2015
Дочь: Погудина Анисия Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности