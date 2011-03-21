Погудин Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погудин Михаил Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.08.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.03.2011

Дочь: Погудина Аксиния Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.2015

Дочь: Погудина Анисия Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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