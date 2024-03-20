Репман (Reppmann) Аркадий Христианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти1883
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Репман Марианна Иохановна
Москва
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Шовэ Мария Аркадьевна
Мать ребёнка: Репман Марианна Иохановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1883