Репман (Reppmann) Аркадий Христианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репман (Reppmann) Аркадий Христианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1810 г.р.

Жена

Дети

1870 г.р.
1873 г.р.
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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Reppmann Christian Jacob

Мать: Reppmann Констанция Катерина Луиза

Рождение ребёнка
1870

Сын: Репман Эдуард Аркадьевич

Мать ребёнка: Репман Марианна Иохановна

Москва
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Шовэ Мария Аркадьевна

Мать ребёнка: Репман Марианна Иохановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Репман Марианна Иохановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Репман Марианна Иохановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Репман Марианна Иохановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Репман Марианна Иохановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Репман Марианна Иохановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Репман Марианна Иохановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репман Марианна Иохановна

Смерть
1883
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