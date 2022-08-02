Субботин Яков Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Субботин Демид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беда Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Николай Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно