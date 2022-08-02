Субботин Яков Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Яков Демидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Субботин Демид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Субботин Яков Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беда Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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