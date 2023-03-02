Ивахин Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1924
Жена: Ивахина Анна Иосифовна
Супруг(-а): Анна Иосифовна Ивахина (Колесниченко)
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ивахин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ивахина Анна Иосифовна
Работа или профессия
Неизвестно
Служащий
Смерть
1973