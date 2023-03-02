Ивахин Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивахин Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1924

Жена: Ивахина Анна Иосифовна

Супруг(-а): Анна Иосифовна Ивахина (Колесниченко)
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ивахин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ивахина Анна Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
Служащий
Смерть
1973
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