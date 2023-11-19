Зыков Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Незнаю Незнаю
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тест Анатольевич
Мать ребёнка: Незнаю Незнаю
Рождение ребёнка
24.12.1953
Сын: Зыков Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Саблина Зинаида Ивановна
Смерть
Неизвестно