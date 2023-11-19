Зыков Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Незнаю Незнаю

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тест Анатольевич

Мать ребёнка: Незнаю Незнаю

Рождение ребёнка
24.12.1953

Сын: Зыков Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Саблина Зинаида Ивановна

Смерть
Неизвестно

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