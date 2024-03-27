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Шамсетдинов Садретдин

Место рождения

д.Красный Яр Нижегородской губернии

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Хамитов Шамсетдин

Мать: Сябай 2 Жена

д.Красный Яр Нижегородской губернии
Бракосочетание
03.01.1882

Жена: Бадигульжамал

Рождение ребёнка
28.08.1886

Сын: Садретдинов Амбяр

Мать ребёнка: Бадигульжамал

д.Красный Яр Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
28.10.1894

Сын: Садретдинов Исмагил

Мать ребёнка: Бадигульжамал

д.Красный Яр Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
15.07.1897

Сын: Садретдинов Мухаметсадек

Мать ребёнка: Бадигульжамал

д.Красный Яр Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
25.10.1914

Сын: Садретдинов Ахат

Мать ребёнка: Бадигульжамал

Кызыл Яр Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
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