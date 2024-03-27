Шамсетдинов Садретдин
Место рожденияд.Красный Яр Нижегородской губернии
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Хамитов Шамсетдин
Мать: Сябай 2 Жена
д.Красный Яр Нижегородской губернии
Бракосочетание
03.01.1882
Жена: Бадигульжамал
Рождение ребёнка
28.08.1886
Сын: Садретдинов Амбяр
Мать ребёнка: Бадигульжамал
д.Красный Яр Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
28.10.1894
Сын: Садретдинов Исмагил
Мать ребёнка: Бадигульжамал
д.Красный Яр Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
15.07.1897
Мать ребёнка: Бадигульжамал
д.Красный Яр Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
25.10.1914
Сын: Садретдинов Ахат
Мать ребёнка: Бадигульжамал
Кызыл Яр Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно