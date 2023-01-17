Юрасова (Полякова) Любовь
Место рождения
Дата рождения18.03.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1952
Отец: Поляков Павел
Мать: Полякова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Юрасов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Отец ребёнка: Юрасов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрасов Александр
Краснослободск, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия