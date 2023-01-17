Юрасова (Полякова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрасова (Полякова) Любовь

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Место рождения

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

18.03.1952

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1952

Отец: Поляков Павел

Мать: Полякова Александра

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Юрасов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: Юрасов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрасов Александр

Краснослободск, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
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